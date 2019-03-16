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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Londra'da anma töreni düzenlendi- Önceki yıl İslamofobik terör saldırısına hedef olan Muslim Welfare Center öncülüğünde düzenlenen törene, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de katıldı

16 Mart 2019 Cumartesi 01:10
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

LONDRA (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Londra'da anma töreni düzenlendi.

Önceki yıl İslamofobik terör saldırısına hedef olan Muslim Welfare Center öncülüğünde, Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park semtinde düzenlenen törene, mahalli inanç gruplarının temsilcileri, sendika yetkilileri ve ırkçılığa karşı mücadele veren sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin yanı sıra İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de katıldı.

- "İslamofobik bir saldırı"

Yeni Zelanda'da gerçektirilen terör saldırısını "korkunç" diye nitelendiren Corbyn, pek çok farklı etnik kökenden ve dini inançtan kişileri bir araya getiren anma töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Corbyn, "Birimiz saldırıya uğradığında, hepimiz saldırıya uğramış oluruz. Bugün Christchurch halkıyla derin bir sempati ve dayanışma içinde burada bulunuyoruz. İbadet etmek ve cemaatleriyle buluşmak için camilerine gittiler. Biri içeri girdi ve neredeyse 50 kişiyi öldürdü. Bu, barışçıl bir şekilde ibadet etmeye giden insanlara yönelik İslamofobik bir saldırıydı." diye konuştu.

Yahudilere ve Müslümanlara yönelik başka saldırılardan örnekler veren Corbyn, "Bütün bu saldırılara cevabımız ne olacak? Bu insanlara öldürmeye devam etmeleri, nefret mesajlarını yaymaları için izin mi vereceğiz? Verebileceğimiz tek cevap birbirimize daha sıkı sarılmak ve her zamankinden daha fazla birlik içinde olduğumuzu göstermektir." ifadesini kullandı.

Irkçılığa, Yahudi karşıtlığına ve İslamofobinin her biçimine karşı çıkılması gerektiğinin altını çizen Corbyn, "Birliğimiz gücümüzdür." değerlendirmesinde bulundu.

Finsbury Park'ta önceki yıl Ramazan ayında aşırı sağcı bir saldırgan, teravih namazından çıkan cemaatin üzerine aracını sürmüştü. İslamofobik terör saldırısında, 51 yaşındaki bir Müslüman hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanan Darren Osborne, 43 yıl hapse mahkum edilmişti.

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 01:10
  1. Christchurch
  2. Finsbury Park
  3. İngiltere
  4. Jeremy Corbyn
  5. Londra
  6. Yeni Zelanda

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