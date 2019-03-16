0553 313 94 23

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

Terör saldırısı, İhvan ile Filistinli gruplar tarafından kınandı

16 Mart 2019 Cumartesi 00:19
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

GAZZE (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile Filistinli gruplar, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı şiddetle kınanarak, soğukkanlılıkla işlenen bu suça, ırkçı ve İslamofobik söylemlerin neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tüm dünya ülkelerine, camileri ve sınırları içinde yaşayan Müslümanları, şiddet ve teröre karşı koruma konusunda sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulunuldu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik terör saldırısı kınanarak, "Bu saldırı, terörün dini ve vatanı olmadığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu saldırı kınandı. Açıklamada, Müslümanların, terörün, saldırının ve nefretin kurbanı olduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 00:19
  1. kınama
  2. saldırı
  3. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'daki şehitler için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazına davet!
    1. Yeni Zelanda'daki şehitler için..
    2. Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
    3. Tartıştığı adamın evine pompalı..
    4. Kuşadası’nda ortaçağ çanak ve..
    5. Mehmet Tosun’dan Yalıkavak’ta coşkulu..
    6. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    7. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan..
    8. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    9. ‘Cami yanacağına evim yansın’ diyen..
    10. Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla..
    11. Trump'tan Yeni Zelanda'daki terör..
    12. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    13. Kuşadası’nda yangın korkuttu
    14. Ömer Çelik, Dr. Tahir Ateş’e destek..
    15. Takla atan otomobilden burnu bile..
    16. Dünya Müslüman Alimler Birliğinden çağrı
    17. İzmir’deki göçük faciasında ikinci..
    18. Kılıçdaroğlu'ndan ilginç açıklama:..
    19. Sivas’ta Pi günü unutulmadı
    20. Kavaklıdere’nin bakırcılığı tanıtılacak
    21. Dr. Mehmet Nil Hıdır gençlerle..
    22. CHP Adayı Aras, göreve gelmeden..
    23. "Biz bencil bir millet değiliz"
    24. Yeni Zelanda Başbakanı’ndan saldırıya..
    25. BEÜ Rektöründen Yeni Zelanda Mesajı
    26. Akhisar’da uyuşturucudan gözaltına..
    27. Yeni Zelanda teröristinin Türkiye'ye..
    28. Erdoğan, Mesut Özil ve nişanlısını..
    29. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    30. Katil Türkiye'de de bulunmuş
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Yeni Zelanda'daki cami saldırısını İslam dünyasına mâl etti
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Yeni Zelanda'daki cami saldırısını İslam dünyasına mâl etti
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Pakistan Başbakanı İmran Han açıkladı! 175 ülke için e-vize dönemi başlıyor
    Pakistan Başbakanı İmran Han açıkladı! 175 ülke için e-vize dönemi başlıyor
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim