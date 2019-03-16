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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

New York Polisi, Yeni Zelanda'daki terör saldırısından sonra New York'taki camilerde cuma namazı sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı

16 Mart 2019 Cumartesi 00:05
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

NEW YORK (AA) - New York polisinin (NYPD), Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan terör saldırısından sonra New York'taki camilerde kılınan cuma namazı sırasında geniş güvenlik önlemi alması dikkati çekti.

New York'un en büyük camilerinden Manhattan'daki New York İslam Kültür Merkezi'nin girişinde polis, tam ekipmanla anti-terör ekibi ve polis köpekleriyle bekledi.

Yurt içi veya dışında benzeri saldırıları yakından izlediklerini belirten NYPD Müfettiş Yardımcısı Joseph Seminara, "Buna benzer durumlar olunca hemen şehrimizde ilgili yerlerdeki güvenliği sağlamak için harekete geçiyoruz. Bugün cuma namazı için buraya gelen Müslüman toplumuna desteğimizi göstermek ve güvenliği sağlamak bizim için önemli." dedi.

Cuma hutbesinde de Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için dua eden İmam Halife, namaz çıkışı basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İmam Halife, "İnsanlar ibadet etmeye giderken bu tip trajedi yaşayacağını düşünmüyor. Bu, çok üzücü bir durum. Bu tip saldırılara Müslüman olsun olmasın, kimden gelirse gelsin karşıyız. Hayatını kaybeden kardeşlerimize ve geride kalan ailelerine dua ediyoruz." diye konuştu.

- "Hayatımızı korku içinde yaşayamayız"

Cuma namazına gelen ve AA muhabirine konuşan Müslümanlar da terör saldırısına tepkilerini dile getirdi.

İki çocuk annesi Reem Elsov, saldırıyı duyduğunda şok olduğunu, ağlamak istediğini belirterek, "Çocuklarım ile camiye gitmekten korkar hale geldik ama bu olay benim camiye gelmemi engellememeli diye düşünerek bugün buraya geldim. Hayatımızı korku içinde yaşayamayız." ifadelerini kullandı.

30 yıldır Amerika'da yaşayan ve taksicilik yapan Burhan Uğural da "Bu şehirde genelde güvendeyiz ama umarım bu güvenlik böyle devam eder. Bu olay gösteriyor ki terörün dini, ırkı, milliyeti yok." şeklinde konuştu.

Müslüman topluma desteğini göstermek için cami avlusuna çiçek bırakan Park Caddesi Havrası Baş Hahami Eliot Cosgrove de "Bu tip trajik zamanlar, toplumumuza destek olma zamanı. Biz de Pittsburgh'da benzer bir saldırının acısını yaşadık. Hangi dine mensup olursak olalım, ibadet yerlerimiz en güvenli yerler olmalı." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 00:05
  1. New York İslam Kültür Merkezi
  2. NYPD
  3. Yeni Zeland cami saldırısı

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