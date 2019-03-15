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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari:- "(Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in saldırıyla ilgili açıklamaları) Bu İslamofobik hastalıklı zihin, İslam karşıtı terörizme cesaret veriyor"

15 Mart 2019 Cuma 22:37
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından ırkçı bir açıklama yapan Avustralyalı Senatör Fraser Anning'i "İslamofobik hastalıklı zihin" sözleriyle eleştirdi.

Mazari, sosyal medya hesabından, saldırının ardından Müslümanları ve İslam'ı ağır bir dille hedef alan Anning'i eleştiren paylaşımda bulundu.

Anning'in "Yeni Zelanda sokaklarında bugün kan dökülmesinin gerçek nedeni, her şeyden önce Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesine izin veren göçmen programıdır." ifadelerine yer verdiği açıklamasını eleştiren Mazari, "Bu İslamofobik hastalıklı zihin, İslam karşıtı terörizme cesaret veriyor. Kesinlikle iğrenç." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 49 kişi hayatını kaybetmişti.

Bağımsız Senatör Anning, saldırı hakkında bugün yaptığı açıklamada, şiddete karşı olduğunu söylemekle birlikte yaşanan terör olayları nedeniyle Yeni Zelanda'da artan Müslüman nüfusunu işaret ederek, "Bugün Müslümanlar kurban olmuş olabilir ama genelde saldırıları düzenleyenler onlar. Dünya genelinde Müslümanlar inançları adına insanları öldürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Anning, İslam dinini şiddet dini olarak da nitelendirmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, açıklama üzerine Twitter hesabından Anning'i kınayan paylaşımda bulunarak, "Senatör Anning'in Yeni Zelanda'da vahşi, sağcı, aşırılıkçı bir teröristin kanlı saldırılarından göçü sorumlu tutması iğrenç. Böyle görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosunu, Avustralya'da yer yok." değerlendirmesi yapmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 22:37
  1. "Yeni Zelanda'da iki camideki katliam"
  2. Christchurch
  3. pakistan
  4. Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari

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