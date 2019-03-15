Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

ANKARA (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına yönelik, Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ), Arjantin, Kosta Rika, Panama, Brezilya, Venezuela ve Çin'den de tepki geldi.

ADÖ Genel Sekreteri Luis Almagro, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

Almagro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Olayda hayatını kaybeden kurbanların yakınlarına, saldırıdan etkilenen herkese başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Teröre karşı mücadelede en ağır yasaları çıkartmak gerekli." ifadelerini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri de terör saldırısını en sert şekilde kınadıklarını belirterek, "Bu korkunç saldırı karşısında Yeni Zelanda hükümetine ve halkına, kurbanların ailelerine ve İslam alemine dayanışma ve başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada ise saldıryı şiddetle kınadıklarını, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Panama Devlet Başkanı Juan Carlos Varela da Yeni Zelanda'da onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getirerek, "Dualarımızla, Yeni Zelanda hükümeti ve halkıyla, ailelerle ve kurbanların yakınlarıyla dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, terör saldırılarını kınadıklarına ve Yeni Zelanda ile dayanışma içinde olduklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Yeni Zelanda'daki bu sapkın katliam karşısında acı ve öfke duyuyoruz. Nefret dolu bu ırkçı eylemi şiddetle reddediyoruz. Yeni Zelanda halkı ve dünyada tüm İslam alemine dayanışmamızı ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de terör saldırıları nedeniyle Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Patsy Reddy'e taziye mesajı gönderdi.

Şinhua'nın haberine göre, Şi mesajında saldırılar karşısında sarsıldığını ve kurbanlar için üzüntü duyduğunu ifade ederek, Çin yönetimi ve halkı adına, Yeni Zelanda hükümeti ve halkına taziyelerini iletti.

Şi, saldırıda yaralananlar için acil şifa dileğinde bulundu.