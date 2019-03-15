Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

CAPE TOWN (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Güney Afrika'daki Kudüs Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cape Town kentindeki namaz sonrası AA muhabirine açıklama yapan cami imamı Sataar Parker, "Saldırının bir camide, kilisede, sinagogda ya da tapınakta olmasının hiçbir önemi yoktur. Önemli olan 49 masum insanın hayatını kaybetmiş olmasıdır." dedi.

Parker, saldırıda ölenler için dua ettiklerini ve ailelerine başsağlığı dilediklerini de söyledi.

- Yahudi asıllı profesör saldırıyı lanetledi

Güney Afrika'daki Cape Town Üniversitesi akademisyenlerinden Yahudi asıllı Prof. Dr. Azila Ricenberg ise saldırıyı sert bir dille kınadı.

Prof. Dr. Ricenberg, "Saldırıyı duyduğumda herkes gibi şok oldum. Bu olay kabul edilemez ve terör saldırısını sert bir dille kınıyorum" açıklamasını yaptı.



Yıllardır ailesiyle Cape Town'da yaşayan ve aslen İsrailli olan Ricenberg, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu tarz terör saldırılarına hangi din ve inançtan olursa olsun hep birlikte karşı durmalıyız." ifadelerini kullandı.