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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

Avustralyalı senatörün saldırıyla ilgili yazılı açıklamasındaki ırkçı söylem tartışma yarattı- Avustralya Başbakanı Scott Morrison: - "Böyle görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosunu, Avustralya'da yer yok"

15 Mart 2019 Cuma 20:46
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

ANKARA (AA) - Avustralyalı senatör Fraser Anning'in Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklama, ırkçı söylemi nedeniyle tartışma yarattı.

Queensland eyaletinden bağımsız senatör Anning, "şiddetin her türlüsüne tamamen karşı olduğunu" belirttiği açıklamasında, "Yeni Zelanda sokaklarında bugün kan dökülmesinin gerçek nedeni, her şeyden önce Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesine izin veren göçmen programıdır." ifadesini kullandı.

Anning, açıklamasında Müslümanları ve İslam'ı hedef alan ağır ifadelere de yer verdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, açıklama üzerine Twitter hesabından Anning'i kınayan paylaşımda bulundu.

Morrison, "Senatör Fraser Anning'in Yeni Zelanda'da vahşi, sağcı, aşırılıkçı bir teröristin kanlı saldırılarından göçü sorumlu tutması iğrenç. Böyle görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosunu, Avustralya'da yer yok." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya Başbakanı, Yeni Zelanda'nın da Avustralya gibi tüm inançlardan, kültürlerden ve geçmişlerden insanlara ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Ülkelerimizden hiçbirinde, bu aşırılıkçı terör şiddetini besleyen hoşgörüsüzlüğe ve nefrete kesinlikle yer yok. Bunu kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 49 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 20:46
  1. Avustralya
  2. Fraser Anning
  3. Yeni Zelanda

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