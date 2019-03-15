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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet:- "Yeni Zelanda'da sadece saatler önce iki camiye yapılan ölüm saçan İslamofobik ve terörist saldırı, ırkçılığın can almasına korkunç başka bir örnektir"

15 Mart 2019 Cuma 20:16
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan saldırının İslamofobik, terörist ve ırkçı bir saldırı olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısına ilişkin BM'den ilk açıklama geldi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40. oturumunda, terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Burada konseye hitap eden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, konseyin ırkçılığa, hoşgörüsüzlüğe, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa son verilmesine karşı bir yapı olduğunu vurgulayarak, "Irkçılık, dayandığımız her şeye aykırıdır." dedi.

Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan saldırıyı kınayan Bachelet, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'da sadece saatler önce iki camiye yapılan ölüm saçan İslamofobik ve terörist saldırı, ırkçılığın can almasına korkunç başka bir örnektir. Şimdi ve 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü'nde, dünya halklarına, kurbanların, onların acılarının ve adalet taleplerinin yanında olacağımıza dair sözümüzü yineliyoruz. Irkçılığın her çeşidine karşı yılın her günü mücadelemiz devam edecek."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 20:16
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