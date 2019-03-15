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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Asya Parlamenter Asamblesi, Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi dönem başkanı olarak, tekrar bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum"- "Bu vasıflarımla, bugün bazı mevkidaşlarımla da görüşecek, bu kabil saldırıların yeniden gerçekleşmemesi ve teröre karşı ortak tavır içinde olunması hususunda alınacak önlemler üzerinde istişarelerde bulunacağım"

15 Mart 2019 Cuma 19:48
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi, Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi dönem başkanı olarak, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin bugün bazı mevkidaşlarıyla görüşeceğini ve teröre karşı ortak tavır içinde olunması konusunda istişarelerde bulunacağını bildirdi.

Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde cuma namazını kılan Nur Camisi'ndeki cemaate yönelik terör saldırısı gerçekleştirildiğini anımsatarak, saldırıda şehit ve yaralılar olduğunu derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Bu acı haber karşısında dini, milleti, inanışı ne olursa olsun insani değerlere sahip herkesin tavrının, teröre karşı derin bir nefret ve öfke olacağını ifade eden Şentop, terörün, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik büyük bir tehdit teşkil ettiğinin altını çizdi.

Motivasyonu ne olursa olsun, nerede, ne zaman ve kim tarafından işlenirse işlensin hiçbir terör faaliyetinin meşru görülemeyeceğine işaret eden Şentop, yapılan ırkçı ve faşist terör saldırısının, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının ulaştığı tehlikeli boyutları bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkati çekti.

Giderek yoğunlaşan bu tür saldırıları, psikolojik problemleri bulunan bazı kişilerin bireysel saldırıları olarak nitelendirmenin artık mümkün olmadığını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar tüm ikazlarımıza rağmen bu yaklaşımlarından vazgeçmeyen muhataplarımız, İslam ve Müslüman karşıtı söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü görmek ve gerekli tedbirleri almak mecburiyetindedir. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde birlikte yaşama iradesi gösteren çoğulcu toplumları hedef alan bu eylemlere karşı tüm dünya artık sesini yükseltmeli ve İslam karşıtlığı üzerinde artan terörizme ortak dayanışma içerisinde dur demelidir.Asya Parlamenter Asamblesi, Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi dönem başkanı olarak, tekrar bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Bu vasıflarımla, bugün bazı mevkidaşlarımla da görüşecek, bu kabil saldırıların yeniden gerçekleşmemesi ve teröre karşı ortak tavır içinde olunması hususunda alınacak önlemler üzerinde istişarelerde bulunacağım. Şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. İslam dünyasının ve Yeni Zelanda halkının başı sağ olsun."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 19:48
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