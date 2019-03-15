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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

Özbekistan, Kanada ve AB Temel Haklar Ajansı saldırıyı kınadı

15 Mart 2019 Cuma 19:28
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

TAŞKENT/TORONTO/VİYANA (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısı, Özbekistan, Kanada ve AB Temel Haklar Ajansı tarafından kınandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, terör saldırısı nedeniyle Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy'ye başsağlığı mesajı yolladı.

Mirziyoyev, mesajında terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

- Kanada

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da saldırıya ilişkin yayımladığı taziye mesajında, "Müslümanlar güvende hissetmeleri gereken yerlerde sıklıkla hayal edilemez kayıp ve acılar yaşıyor. Yeni Zelanda halkına ve dünyadaki Müslüman topluluklara sesleniyorum; kalplerimizde ve aklımızdasınız. Bu inanılmaz zor zamanda yanınızdayız ve kederinize katılıyoruz." ifadesini kullandı.

Kanada'da Quebec City'de namaz için toplanan birçok masum insanın hayatını kaybettiği saldırının acısını çok iyi hatırladıklarını belirten Trudeau, Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadıklarını kaydetti.

- AB Temel Haklar Ajansı

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı (FRA) Başkanı Michael O'Flaherty de sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

O'Flaherty, paylaşımında, "Müslümanlara yönelik nefret ve nefret suçu küresel bir konudur. AB Temel Haklar Ajansı, Müslümanların korkmadan yaşayabileceği bir AB için çalışmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanlara yönelik nefret ile genel olarak nefret suçunun küresel bir konu olduğuna dikkati çeken O'Flaherty, "AB Temel Haklar Ajansı, Müslümanların korkmadan yaşayabileceği bir AB için çalışmaya devam edecektir." görüşünü dile getirdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında, on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirdi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 19:28
  1. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
  2. Özbekistan
  3. Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısı

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