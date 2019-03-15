0553 313 94 23

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:- "Bu katliam İslamofobik, faşist terörü bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serdi"- "Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı açıkça göstermektedir"

15 Mart 2019 Cuma 18:28
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştiren terör saldırısını en şiddetli şekilde kınadığını belirterek, "Bu katliam İslamofobik, faşist terörü bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serdi. Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı açıkça göstermektedir." dedi.

Akar, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törendeki konuşmasında, Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında gerçekleştirilen terör saldırısına da değindi.

Sadece ibadet için bir araya gelen korumasız, savunmasız insanlara karşı hunharca bir katliamın gerçekleştirildiğini ifade eden Akar, "Kimler tarafından bu katliam yapıldı? Caniler, sapıklar tarafından bir cinayet işlendi. Bu katliam İslamofobik, faşist terörü bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serdi. Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı açıkça göstermektedir." diye konuştu.

Katliamın caniler tarafından sosyal medyadan canlı yayınlandığını ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Canlı yayımlama alçaklığı ve sapıklığının da gösterildiği bu ırkçı terörü şahsım, MSB mensupları, TSK adına en şiddetli şekilde kınıyorum, lanetliyorum. Bu tür elim olayların bir kez daha tekrar etmemesini temenni ediyorum ancak sapıkların hamileri oldukça bu tür alçaklıkların da bitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Yaşanan menfur katliamda hayatlarını kaybeden insanlara rahmet, yakınlarına ve insanlık duygusu olan herkese sabırlar diliyorum.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:28
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'dan kritik iddia: Gazze ile İsrail anlaşmak üzere
    1. Mısır'dan kritik iddia: Gazze ile..
    2. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    3. BM, Yeni Zelanda'daki iki camiye..
    4. TBMM'de grubu bulunan 5 parti, Yeni..
    5. Stockholm’de iklim değişikliği..
    6. Malatya'da uyuşturucu operasyonu
    7. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    8. İmamoğlu: “Kin ve nefret her şeyi..
    9. AK Parti’li Canikli: "Hiçbir..
    10. Ünlü futbolcu Jacques Faty’ın..
    11. 3 kulüpten Şenol Güneş'e büyük tepki!
    12. Topçu: “Yeni Zelanda’daki hastalıklı..
    13. Sivil toplum kuruluşlarından ezana..
    14. Malezya'da 4 milletvekili daha..
    15. Otobüs koltuğu arasına sakladığı..
    16. Park etmeye çalıştığı aracıyla bahçeye..
    17. Hakkari'de kaçakçılık operasyonu
    18. Bingöl'de çığ düştü
    19. Eğitim-Bir-Sen’den sınava hazırlık..
    20. Çin'de Cannavaro dönemi
    21. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    22. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    23. MÜSİAD’dan Yeni Zellanda’da ki..
    24. Mescide saldırdılar! Bir alçaklık daha
    25. Beykoz’a yeni okul
    26. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    27. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,..
    28. Trump'tan NATO'ya yeni komutan ataması
    29. Denizli'de kaçak kazı operasyonu: 17..
    30. İdealtepelilerden Başkan Kılıç’a tam..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı