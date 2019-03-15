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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Saldırı nedeniyle İstanbul'da yapılması planlanan birçok konser iptal edildi

15 Mart 2019 Cuma 18:45
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

İSTANBUL (AA) - Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı dolayısıyla, İstanbul'da yapılması planlanan birçok konser iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İBB kültür merkezlerinde 15, 16 ve 17 Mart tarihlerinde planlanmış tüm konser etkinliklerinin yapılmayacağını duyurdu.

Ayrıca Üsküdar Belediyesi'nin Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Okay Temiz konseri, Esenler Belediyesi bünyesinde 15 - 18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Murat Kekilli konseri, Aşık Veysel'i Anma Gecesi ve Ömer Çelik konserleri, Sultanbeyli Belediyesi'nde 15-16 ve 17 Mart tarihlerindeki tüm konser etkinlikleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yusuf Güney'in Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi'nde yarın gerçekleştireceği konser iptal edildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:45
  1. konser
  2. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

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