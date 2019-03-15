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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- "Bundan sonraki süreçte artık dünyanın, nefret diline, ayrılıkçı, İslam'ı korku şeklinde gösteren bu tür yaklaşımlara karşı bir olma zamanının geldiğini düşünüyorum. Dünyanın artık kınama konumundan aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum"

15 Mart 2019 Cuma 17:40
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı ile ilgili, "Bundan sonraki süreçte artık dünyanın, nefret diline, ayrılıkçı, İslam'ı korku şeklinde gösteren bu tür yaklaşımlara karşı bir olma zamanının geldiğini düşünüyorum. Dünyanın artık kınama konumundan aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Kasapoğlu, Samsun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da canice, alçakça bir saldırı sonucu 50'ye yakın kişinin şehit olduğunu söyledi.

Hiçbir şekilde hiçbir aklıselimin kabul edemeyeceği cinayet ötesindeki katliamı şiddetle kınayan Kasapoğlu, "Buna vesile olan, bunu yapanları lanetliyorum. Bundan sonraki süreçte artık dünyanın, nefret diline, ayrılıkçı, İslam'ı korku şeklinde gösteren bu tür yaklaşımlara karşı bir olma zamanının geldiğini düşünüyorum. Dünyanın artık kınama konumundan aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, İslam'ın nurunu hiçbir zaman hiçbir gücün söndüremeyeceğini vurguladı.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:40
  1. camiye törer saldırısı
  2. Gençlik ve Spor Bakanı
  3. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. Yeni Zelanda

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