Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlıkları Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarını kınayan birer açıklama yayımladı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Şeyh Sabah, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan ve 49 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarını kınayarak, Kuveyt'in insan haklarına ve kanunlara aykırı olan ve masum insanları, kutsal ibadet yerlerini hedef alan terör olaylarını reddettiğini ifade etti.

Şeyh Sabah'ın Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy'e taziye mesajı göndererek, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Yeni Zelanda hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilediği aktarıldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy'ye telgraf göndererek, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıyı kınadığını ifade etti.

Al Sani nedeni ne olursa olsun Katar'ın terör ve radikalizme karşı tavrının net olduğunu kaydetti.



Ürdün Kralı 2. Abdullah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Zelanda'da iki camide namaz kılan kişileri hedef alan çirkin saldırıyı kınadı.



Kral Abdullah, "Acı verici bu terör eylemi radikalizm, nefret ve terörle mücadeleyi sürdürme konusunda bizi birleştirdi. Terörün dini yoktur." ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıyı en ağır ifadelerle kınıyoruz." denildi.

Saldırının insani prensiplerin çok ötesinde olduğu vurgulanan açıklamada, Mısır'ın saldırıda hayatını kaybedenlerin yanında yer aldığı belirtilerek, terörle mücadelenin uluslararası arenada daha etkin bir şekilde yapılması gereğinin altı çizildi.

Suudi Arabistan da Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınayarak, "Kaynağı ne olursa olsun terörün her türlüsünü kınıyoruz. Terörün dini ve milleti olmaz." ifadelerini kullandı.







