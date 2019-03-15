0553 313 94 23

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, iki camiye yönelik terör katliamını kınamaya kelimelerin yetersiz kaldığını ifade etti- Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri:"Bu vahşeti anlatacak bir dil yok. Tarih daha önce böyle bir suçu kayıtlarında bulundurmuyor, Allah insanlığı korusun"

15 Mart 2019 Cuma 17:04
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

BEYRUT (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırılarına ilişkin Lübnan'dan kınama mesajları gelmeye devam ediyor.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör katliamını kınamaya kelimelerin yetersiz kaldığını belirtti.

Hariri, terör eylemini gerçekleştiren şahısların insanlıklarını yitirdiklerini, dolayısıyla bunların bir din mensubu olmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Hariri, "Katillere kısas uygulanmasıyla güvenliğin sağlanması konusunda Yeni Zelanda halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

- "Bu vahşeti anlatacak bir dil yok"

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de yazılı açıklamasında, "Bu vahşeti anlatacak bir dil yok. Tarih daha önce böyle bir suçu kayıtlarında bulundurmuyor, Allah insanlığı korusun." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Raya el-Hasan, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da namaz kılan masum inançlı insanların hedef alındığı terör saldırısının, terörün dini ve kimliği olmadığını bir kez daha ispatladığını belirtti.

Lübnan Hizbullahı tarafından yayımlanan kınama mesajında, suçluların yakalanması ve gereğinin yapılması için ülke yetkililerine çağrıda bulunuldu.

Lübnanlı ünlü şarkıcı Nensi Acram ise terör saldırısına tepkisini sosyal medyada şöyle ifade etti:

"Terör daha ne kadar dünyamıza hükmedecek? Suç, cinayet ve yıkım daha kadar sürecek? Kalbimiz, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında 2 camiye düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden masumların yakınlarıyla birliktedir."

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, eski Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Müstakbel Hareketi Genel Sekreteti Ahmed el-Hariri de daha önce Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:04
  1. Lübnan
  2. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi oldu
    1. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi oldu
    2. Nijerya'da çöken okulda ölenlerin..
    3. Bozbey: “Beni eleştirebilirsiniz, ama..
    4. Mecliste 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    5. Ağaca çarpan araç sürücüsü yaralandı
    6. Kapalıçarşı'da altın
    7. Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi..
    8. Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi..
    9. Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi..
    10. Dünya Pİ Günü kutlandı
    11. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    12. Kutsal emanetler Ankara’ya doğru yola..
    13. Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul..
    14. Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak..
    15. Bakan Kasapoğlu: "İslamın nurunu..
    16. Şehitler için mevlit okutuldu
    17. Comolli için şok sözler: Ali Koç'u..
    18. Çiğ köfte Festivali’nde vatandaşlara 2..
    19. Hamas sözcüsü Berhum yazılı açıkladı!
    20. EMKO, kuruluşunun ikinci yılını kutladı
    21. Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir,..
    22. Filistinli 10 kaçak göçmen tır..
    23. BM gündemi Samsun’da tartışılıyor
    24. AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı
    25. Başkan Çelik Türkiye’yi tehdit eden..
    26. Türkiye’ye söz geçiremeyen ABD,..
    27. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    28. Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
    29. Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
    30. Bakan Koca, Konevi Kütüphanesi imza..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı