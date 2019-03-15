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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Terör saldırısında hayatını kaybedenler için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı

15 Mart 2019 Cuma 16:27
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

İSTANBUL (AA) - Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı İstanbul'da protesto edildi, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde çok sayıda vatandaş, cuma namazı sonrası Fatih Camisi avlusunda bir araya geldi.

Burada, saldırıda hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı.

Namazın ardından, içerisinde birçok sivil toplum kuruluşunun olduğu İstanbul Platformu adına Mazlum-Der Başkanı Ramazan Beyhan, Yeni Zelanda’daki saldırıda katledilen Müslümanlar için dua okudu.

HÜDAPAR İstanbul İl Başkan Yardımcısı Seyfullah Sevi, dünyanın dört bir yanında Müslümanlara yönelik saldırıların olduğu bir dönemde Yeni Zelanda'dan gelen haberle Müslümanların kahrolduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının Christchurch kentinde ve cuma namazı esnasında gerçekleştiğini hatırlatan Sevi, şöyle konuştu:

"Saldırılarda, onlarca kardeşimiz şehit edildi ve onlarcası da yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren caniler bu katliamı bütün dünyanın gözü önünde, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın ile gerçekleştirdi. Geçmişten günümüze değin İslami değerleri hiçe sayan, İslama ve onun kutsallarına her türlü saldırıyı gerçekleştirenler bugün yine aynı küstahlıkla Müslümanlara saldırmıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun bu tür saldırıların gerçekleşmesinin en temel sebeplerinden biri idarecilerin İslamofobi çalışmalarına göz yummalarıdır. İslama ve onun kutsallarına yapılan saldırılar özgürlük çerçevesinde değerlendirildiği müddetçe bu tür saldırılar devam edecektir."

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Demirci ise şunları söyledi:

"104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi İslam düşmanlığı virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslama ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, bu İslam düşmanlığını mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:27
  1. "Yeni Zelanda'da iki camideki katliam"

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