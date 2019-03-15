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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı

15 Mart 2019 Cuma 16:13
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

RAMALLAH/BAĞDAT (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınayarak uluslararası topluma dayanışma çağrısı yaptı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas yayımladığı kınama mesajında, "Kaynağı ve uyruğu ne olursa olsun suçsuz sivillere karşı terörün her türlüsünü şiddetle kınadığımızı ve lanetlediğimizi vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Şiddeti teşvik eden ırkçı gruplara karşı yumuşak davranılmaması gerektiğini belirten Abbas, tüm dünya ülkelerini terörle mücadelede iş birliğine çağırdı.

- Irak'tan kınama

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de yazılı açıklamasında, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında Müslümanları hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Teröre karşı birlik çağrısı yapan Abdulmehdi, "Dünya ülkelerini, tüm insanlığı hedef alan her türlü terör ve aşırıcılığa karşı durmaya ve bunun oluşturduğu tehlike karşısında birleşmeye çağırıyorum." ifadelerine yer verdi.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:13
  1. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
  2. Yeni Zelanda

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