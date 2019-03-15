Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınayarak, olayı İsrail askerlerinin 25 yıl önce El Halil Camisi'ne düzenlediği saldırının bir benzeri olarak niteledi

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı. Ureykat, yaptığı basın açıklamasında, saldırının, dini savaşların tohumlarını eken radikal ideolojiden kaynaklandığını ifade etti. FKÖ Genel Sekreteri, Yeni Zelanda'daki katliamı, İsrail askerlerinin 25 yıl önce işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan El Halil Camisi'ne düzenlediği saldırının bir benzeri olarak niteledi. İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki El Halil Camisi'nde 25 Şubat 1994'te fanatik bir Yahudi, sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açmıştı. Tarihe "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.