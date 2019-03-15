0553 313 94 23

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

- Bangladeş Kriket Milli Takımı, saldırıdan son anda kurtuldu

15 Mart 2019 Cuma 14:58
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı


ANKARA (AA) - Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısından son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Milli takımda forma giyen oyuncular ve yöneticilerin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesaplarından yaptığı açıklamalara göre, terör saldırısının gerçekleştiği camide ibadetlerini gerçekleştirmeyi planlayan Bangladeş Kriket Milli Takımı, saldırıdan kıl payı kurtuldu.

Saldırı gerçekleştiği sırada caminin önüne vardıklarını kaydeden takımın teknik direktörü Khaled Mashud, "Camiye 3-4 dakika önce gelseydik, saldırıya maruz kalacaktık. Çok şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Saldırıyı atlattığımız için mutluyum ama hemen önümüzde gerçekleşen olaylar korkunç bir film gibiydi." ifadelerini kullandı.

Milli takımdan yapılan açıklamada ise takım kafilesinin güvenli bir şekilde otele geri döndüğü ve yarın Yeni Zelanda ile oynayacakları karşılaşmanın saldırı nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:58
  1. Bangladeş Kriket Milli Takımı
  2. terör saldırısı
  3. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AİÇÜ’de “Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız” konferansı
    1. AİÇÜ’de “Milletin Sesi Mehmet Akif..
    2. Bakan Varank'tan Yeni Zelanda..
    3. Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, 1,5..
    4. Trump'tan Yeni Zelanda'daki saldırıya..
    5. Atletizm Geliştirme Projesi..
    6. Engelsiz Atölye öğrencilerinden..
    7. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son..
    8. FETÖ’nün Tokat imamına 13 yıl 9 ay..
    9. Türk Sağlık-Sen’den yemekli kutlama
    10. Iğdır’da STK’lar Yeni Zelanda’da ki..
    11. Başkan Yay, sağlıkçıların bayramını..
    12. Şehitler unutulmadı
    13. Necati Şahin’den Nilüfer’e yakışacak..
    14. Klasik müziğin dünya sahnelerindeki..
    15. Yeni Zelanda’daki hain saldırıya..
    16. Rekabet Kurumu: "Piliç eti üretiminde..
    17. Avrupa otomobil pazarı Ocak-Şubat..
    18. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    19. "Atatürk Havalimanı'nın fuar merkezine..
    20. Tokat'ta cinayet
    21. Aydem ve Gediz Elektrik kariyer..
    22. Avrupa ikiyüzlülüğü... "Terör"..
    23. "Bu hastalıklı ruh halinin bizimle..
    24. AB-Türkiye Ortaklık Konseyi
    25. Johan Cruijff Arena’ya enerji depolama..
    26. Manisa Şehir Hastanesinde Tıp Bayramı..
    27. TÜGVA’dan ezana yapılan saygısızlığa..
    28. AK Parti Konya’dan Esnaf Buluşması..
    29. Turkcell'in yeni CEO'su belli oldu
    30. Terörist şarjöründe yazan Miloş Obiliç..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!