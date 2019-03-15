Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:"Batılı 'demokrasilerde' bağnazlığın teşvikinin cezasız bırakılması, İsrailli haydutların Filistin'de Müslümanlara hakaret etmek için camiye girmesine ve Yeni Zelanda'daki teröristlerin 49 Müslüman'ı canlı yayında öldürmesine yol açıyor. Müslümanların şeytanlaştırılmasını 'ifade özgürlüğü' kisvesi altında savunan Batı'nın ikiyüzlülüğü sona ermelidir"

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırılarının "Batılı ülkelerin Müslümanlara yönelik ikiyüzlü tavırlarından" kaynaklandığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Müslümanlara yönelik bağnazlığın cezasız bırakılmasının teröristlerin saldırılarına zemin hazırladığını belirtti. Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Batılı 'demokrasilerde' bağnazlığın teşvikinin cezasız bırakılması, İsrailli haydutların Filistin'de Müslümanlara hakaret etmek için camiye girmesine ve Yeni Zelanda'daki teröristlerin 49 Müslüman'ı canlı yayında öldürmesine yol açıyor. Müslümanların şeytanlaştırılmasını 'ifade özgürlüğü' kisvesi altında savunan Batı'nın ikiyüzlülüğü sona ermelidir." Zarif ayrıca paylaşımına, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir televizyon röportajı sırasında, "İslam'ın bizden nefret ettiğini düşünüyorum." şeklindeki ifadelerinin yer aldığı ekran görüntüsünü ekledi.

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