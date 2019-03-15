0553 313 94 23

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

İran, "insanlık dışı ve acımasızca" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınadı

15 Mart 2019 Cuma 14:01
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

TAHRAN (AA) - İran, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı "insanlık dışı ve acımasızca" olarak nitelendirdi.

Yeni Zelanda hükümetine saldırının faillerinin süratle tespit edilmesi ve adaletin yerine getirilmesi çağrısı yapan Kasımi, şunları kaydetti:

"Tüm terör saldırıları, nerede ve kim tarafından hangi amaçlarla yapılırsa yapılsın tüm devletler tarafından kınanmalıdır. Hükümetler, ırkçı ve İslam düşmanı düşünceler ile akımların, ülke vatandaşlarının huzur ve emniyetini tehlikeye atmasına izin vermemelidir."

Tahran geçici Cuma İmamı Ayetullah İmami Kaşani de cuma hutbesinde, saldırının cuma namazı vaktinde gerçekleştirildiğine dikkati çekti. Bunun "cuma namazlarının İslami hareket için merkezi konumda yer aldığının bir göstergesi" olduğunu söyleyen Kaşani, buna dikkat edilmesini istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:01
  1. Behram Kasımi
  2. iran
  3. Tahran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan konuşuyor
    1. Başkan Erdoğan konuşuyor
    2. Kırteke tempoyu arttırdı
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ümit..
    4. Buzdolabı temizliği nasıl yapılır?
    5. E. Yeni Malatyaspor’dan eleştirilere..
    6. E. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı..
    7. Eskişehir Emniyetinden ’Güven Masası’
    8. GÜNCELLEME - İzmir'de hastanede yangın
    9. Rusya'dan Yeni Zelanda açıklaması:..
    10. A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova..
    11. Eğitim Bir- Sen İl Temsilciliği’nden..
    12. Gülpınar’dan Yeni Zelanda’daki..
    13. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    14. Selçuk’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    15. Toplum Destekli polisler sağlıkçıları..
    16. Gazze Şeridi'nde Büyük Dönüş Yürüyüşü..
    17. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    18. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde..
    19. Tabip Odası’ndan ödül töreni
    20. "Batı'da ağaçlar çiçek açtı, Doğu'da..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler