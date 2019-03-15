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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Kuveyt ve Umman Yeni Zelanda'daki iki camide yapılan katliamı kınadı

15 Mart 2019 Cuma 13:43
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

KUVEYT/MASKAT (AA) - Kuveyt ve Umman, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırısını kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki camiye düzenlenen terör saldırısı kınanarak, Kuveyt'in vatandaşlarını ve ülkenin güvenliğini korumak için aldığı her önlemde Yeni Zelanda'nın yanında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "dünyanın güvenliğini, istikrarını ve bütünlüğünü hedef alan şiddet ve terörizmle mücadele için daha fazla çaba gösterilmesi" çağrısında bulunuldu.

Umman Dışişleri Bakanlığı da söz konusu terör saldırısını kınadığı yazılı açıklamasında "Masum insanlara yönelik her türlü şiddet, terörizm, nefret ve ırkçılığı her zaman ve her yerde reddediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:43
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