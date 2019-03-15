0553 313 94 23

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Ürdün ve Bahreyn, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı

15 Mart 2019 Cuma 13:10
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

AMMAN (AA) - Ürdün ve Bahreyn, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yayımladığı yazılı açıklamada, masumlara yönelik saldırıların terörün en çirkin şekli olduğunu ifade etti.

Yeni Zelanda'daki saldırıyı "katliam" olarak nitelendiren Guneymat, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı.

Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal da yazılı açıklamasında, İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret söyleminin durdurulması gerektiğini belirtti.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "Tüm dini, ahlaki ve insani değerlere aykırı olan bu korkakça terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Yeni Zelanda'nın terörle mücadele ve güvenliği temin etme çabasına Bahreyn'in destek verdiği kaydedildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:10
  1. Bahreyn
  2. Ürdün
  3. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Yeni Zelanda'daki cami saldırısını İslam dünyasına mâl etti
    1. Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Yeni..
    2. Rusya: “Suriye’de Türk heyetle beraber..
    3. CHP’li Sandal, merakla beklenen..
    4. Sobadan sıçrayan alev bir evi küle..
    5. Şenol Güneş 7 ismi ilk kez çağırdı
    6. Beşiktaş’ta CHP’li adayın seçim bürosu..
    7. FETÖ firarisi saklandığı evde enselendi
    8. AB-Türkiye Ortaklık Konseyi
    9. Kepez Kitap Fuarı’nda yazarlar geçidi
    10. Disleksi için Farkındalık Semineri
    11. "Uyuşturucu satıcılarını yerin yedi..
    12. Bu acıya yürek dayanmaz
    13. Almanya Başbakanı Merkel: "Camilere..
    14. Kupa Voley’de çeyrek final heyecanı..
    15. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    16. Başkan Erdoğan konuşuyor
    17. Buzdolabı temizliği nasıl yapılır?
    18. Kırteke tempoyu arttırdı
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ümit..
    20. E. Yeni Malatyaspor’dan eleştirilere..
    21. E. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı..
    22. A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova..
    23. Eskişehir Emniyetinden ’Güven Masası’
    24. Rusya'dan Yeni Zelanda açıklaması:..
    25. GÜNCELLEME - İzmir'de hastanede yangın
    26. Eğitim Bir- Sen İl Temsilciliği’nden..
    27. Gülpınar’dan Yeni Zelanda’daki..
    28. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    29. Selçuk’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    30. Toplum Destekli polisler sağlıkçıları..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler