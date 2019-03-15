Yeni Zelanda’da iki camiye terör saldırısı

BEYRUT (AA) - Lübnan, Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen 2 terör saldırısını şiddetle kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki 2 camiye cuma namazı sırasında yapılan saldırı "korkunç bir terör suçu" olarak nitelenerek kınandı.

"Aşırılığın eli, en korkunç eylemleriyle inançlı insanların ibadet ve hoşgörü için güvenli gördüğü camilere uzandı." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanı Cibran Basil, daha önce birçok sebepten ötürü Batı toplumlarındaki aşırı sağa karşı uyarıda bulunmuştu. Bugün ise buna tepki olarak toplumları büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakacak aşırı sola karşı uyarıyor."

Radikal düşüncelerin yayıldığı günümüz dünyasında Lübnan'ın hoşgörü ve itidal konusunda örnek ülke olarak kalacağı ifade edilen açıklamada, farklı dinlerin ve kültürlerin bir arada yaşama özelliğini koruma vurgusu yapıldı.

Öte yandan eski Lübnan Başbakanı Necib Mikati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen ve onlarca kişinin şehit düşmesi ve yaralanmasına yol açan 2 terör saldırısını kınadı.

Mikati'nin açıklamasında, "Kutsal Mescid-i Aksa'ya yönelik son saldırıdan sonra yaşananlar, terörün dini ve kimliği olmadığını teyit ediyor. Bütün semavi dinlerin birinci düşmanı olan terörle her yerde mücadele için çabaların yoğunlaştırılarak birleştirilmesi gerekiyor." denildi.

Lübnan Telekominikasyon Bakanı Muhammed Şukayr da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Saad el-Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi Genel Sekreteri Ahmed el-Hariri ise, Yeni Zelanda'da Müslümanların namaz sırasında terör saldırısına uğramasını lanetledi.

Hayatını kaybedenlere rahmet ve ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Hariri, Yeni Zelanda'da bulunan Lübnanlıları, saldırı kurbanlarının yanında durmaya davet etti.

Yeni Zelanda toplumundaki ortak yaşamı hedef alan terör saldırısının gönülleri sarstığının altını çizen Hariri, bölgede istikrarın koruma faktörlerinden biri olan Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin önüne geçilmesi çağrısında bulundu.