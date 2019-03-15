Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum"



ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan "Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum." mesajını yayımladı. Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yeni Zelanda'da cuma namazı esnasında gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum."



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