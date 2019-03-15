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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

- İstanbul Başakşehir Kulübü ve turuncu-lacivertli takımın Senegalli futbolcusu Demba Ba, kınama mesajı yayımladı

15 Mart 2019 Cuma 12:12
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı


İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Turuncu-lacivertli ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye canice saldırı düzenlendi. Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul ekibinin Senegalli futbolcusu Demba Ba ise Twitter hesabından "Yeni Zelanda'da yaşananlar net bir terör saldırısıdır. Bu, o şekilde değerlendirilmeli ve cezalandırılmalıdır. Allah, tüm kurbanları cennetine kabul etsin." şeklinde paylaşım yaptı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:12
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  3. Medipol Başakşehir
  4. Terör
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