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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Yeni Zelanda'daki katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak nitelendirerek kınadı

15 Mart 2019 Cuma 11:57
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

RABAT (AA) - İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak nitelendirdi.

ISESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının uluslararası alanda kınanması ve saldırganların cezalandırılması istenerek, Yeni Zelanda'daki Müslümanlara dayanışma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Yeni Zelanda yönetiminin saldırıyı gerçekleştiren teröristleri cezalandıracağı ve topraklarındaki camiler ile Müslümanları koruyacağına olan inancın tam olduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:57
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