Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

RABAT (AA) - İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak nitelendirdi.

ISESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının uluslararası alanda kınanması ve saldırganların cezalandırılması istenerek, Yeni Zelanda'daki Müslümanlara dayanışma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Yeni Zelanda yönetiminin saldırıyı gerçekleştiren teröristleri cezalandıracağı ve topraklarındaki camiler ile Müslümanları koruyacağına olan inancın tam olduğu ifade edildi.