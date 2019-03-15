0553 313 94 23

Yeni Zelanda'da iki camiye saldırı! Çok sayıda ölü var

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor.

15 Mart 2019 Cuma 06:26
Yeni Zelanda'da iki camiye saldırı! Çok sayıda ölü var

ChristChurch kentinin Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi.

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, siyah giyinmiş bir adamın Al Noor Camisi'ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını, saldırganın, güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etti. Peneha, camidekilere yardım etmek için girdiği sırada "her yerde ölen insanlar" gördüğünü belirtti.

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

Ölen veya yaralananlar arasında Türk yok

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 07:09
  1. Yeni Zelanda
  2. son dakika
  3. Camiye saldırı
  4. son dakika Yeni Zelanda son dakika
  5. son dakika Dünya Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya'daki kimyasal atık sızıntısı
    1. Malezya'daki kimyasal atık sızıntısı
    2. Arkadaşları bile Yavaş'a sahip çıkmıyor
    3. Yeni Zelanda medyası 2. bir caminin..
    4. Boeing batabilir! Yüzlercesi...
    5. Bağcılar’da park halindeki otomobil..
    6. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    7. FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında..
    8. Operasyon önceliği Fırat'ın doğusundan..
    9. Ankara'da akaryakıt yüklü trenin..
    10. Tıp Bayramı'nda Türk doktora ABD'de..
    11. Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı..
    12. Başkent’te EGO otobüsü devrildi: 1..
    13. Yeni Zelanda'da iki camiye saldırı!..
    14. Erbaş: Yanlış din anlayışının insanı..
    15. Fatih'te bir otomobil iki iş yerine..
    16. Diyarbakır’da korkutan yangın
    17. 3 vagon olay yerinden kaldırıldı
    18. Türkiye'nin 'Maldivleri' için önemli..
    19. Fatih’te hızını alamayan otomobil iki..
    20. İsrail'de sıcak dakikalar! Acil..
    21. Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga..
    22. Bakan açıkladı! 20 yılda bitireceğiz
    23. Geçit kapandı! Onlarca araç mahsur..
    24. Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 atama..
    25. Habersizce göreve gitmişti... Yıkıldı!..
    26. MOBESE direğine çarpan EGO otobüsü..
    27. Yeni Zelanda’nın ChristChurch..
    28. Yeni Zealanda’da camiye silahlı..
    29. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    30. Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi..
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek
    Trump'a büyük darbe! 30 gün içinde askerleri çekecek
    Trump'a büyük darbe! 30 gün içinde askerleri çekecek