Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 49'a yükseldi

WELLINGTON (AA) - Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında yaşamını yitirenlerinin sayısının 49'a yükseldiğini bildirdi. Bush, yaptığı basın toplantısında 2 camiye düzenlenen silahlı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a çıktığını kaydetti. Bush, 20'li yaşlarında bir kişinin cinayet suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacağını belirtti. Bir araçta iki el yapımı patlayıcının bulunduğunu belirten Emniyet Genel Müdürü Bush, patlayıcılardan birinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.