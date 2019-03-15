Yeni Zelanda'da iki camideki katliam
- Trabzonspor Kulübü, terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı15 Mart 2019 Cuma 11:15
TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Bordo-mavili kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yeni Zelanda'da katliama ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Saldırının kınandığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz sizinle." ifadeleri kullanıldı.
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