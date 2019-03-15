Yeni Zelanda'da iki camideki katliam

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Terörü ve insanlığa karşı bir tehdide dönüşen İslam düşmanlığını dünyanın her yerine yayma çabasının son örneği olan Yeni Zelanda’daki Nur Camisi’ne yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle lanetlediğini belirtti.

İngilizce ve Türkçe yaptığı açıklamasında Şentop, şunları kaydetti:

"Terörü ve insanlığa karşı bir tehdide dönüşen İslam düşmanlığını dünyanın her yerine yayma çabasının son örneği olan Yeni Zelanda’daki Nur Camisi’ne yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyor, İslam alemine ve Yeni Zelanda halkına başsağlığı diliyorum."