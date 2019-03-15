Yeni Zelanda'da iki camideki katliam Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "İslam'a ve Müslümanlara yönelen fiili saldırı, nefret söylemi ve düşmanca tutumlar bir insanlık suçudur"

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İslam'a ve Müslümanlara yönelen fiili saldırı, nefret söylemi ve düşmanca tutumlar bir insanlık suçudur." ifadelerini kullandı. Bakan Gül, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik terör saldırılarını kınadığını bildirdi. Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Bakan Gül, şunları kaydetti: "Yeni Zelanda'da camilere ve Müslümanlara yapılan saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.İslam'a ve Müslümanlara yönelen fiili saldırı, nefret söylemi ve düşmanca tutumlar bir insanlık suçudur.Şiddetle kınıyorum."





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