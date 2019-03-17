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Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için gıyabi namaz kılındı

Şırnak ve Mardin'da terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

17 Mart 2019 Pazar 21:58
Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için gıyabi namaz kılındı

Şırnak ve Mardin'de Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Silopi Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Çarşı Camisi'nde akşam namazının ardından Christchurch kentinde iki camiye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan AGD Silopi Teşkilat Başkanı Aşkın Öztürk, saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Cami katliamını bir iki kişinin sapkınlığı olarak görmek, olayı bireysel bir suç olarak ele almak, dünyada yükselen ırkçılığı, farklılıklara düşmanlığı okuyamamaktır." ifadesini kullandı.

- Mardin

Mardin'in Midyat ilçesinde de Midyat Sivil Toplum Platformu'nun çağrısı üzerine Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde, Christchurch kentinde iki camiye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi, terör saldırısı kınadı.

Platform adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Midyat Temsilcisi Hüseyin Yücel, son zamanlarda İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırıların arttığını söyledi.

Siyonist İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksay’ı işgal ederek Müslümanlara ağır zulümler yapmaya devam ettiğine işaret eden Yücel, Yeni Zelanda'da örgütlü ve planlı bir şekilde cuma namazı sırasında terör saldırısında Müslümanların şehit edildiğini anımsattı.

Bu tür saldırıların tesadüf olmadığını uzun yıllardır Batılı ülkelerde İslam'a ve Müslümanlara karşı yöneltilen düşmanca söylem ve uygulamaların bir sonucu olarak ortaya çıktığını dile getiren Yücel, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda ilk mabedimiz Mescid-i Aksa’ya, Yeni Zelanda'daki camilere ve savunmasız insanlara yapılan saldırılar ve ülkemizde bazı çevreler tarafından ezana karşı yapılan saygısızlık kabul edilemez, kınıyoruz."

HÜDA-PAR Midyat İlçe Başkanı İsa Altunkaynak da Müslümanların, Haçlı zihniyetine ders verme zamanı olduğunu belirterek, "Özellikle bugünden itibaren camilerimizin, mescitlerimizin tıklım tıklım doldurulması gerekir ki ancak bu şekilde müşriklere dersini vermiş oluruz." dedi.

 

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 21:58
  1. Şırnak
  2. Mardin
  3. AGD
  4. Basın açıklaması
  5. silpi

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