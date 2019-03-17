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Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şırnak’ın Cizre İlçe Müftülüğü öncülüğünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto edip, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

17 Mart 2019 Pazar 15:21
Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şırnak’ın Cizre İlçe Müftülüğü öncülüğünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto edip, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.


Sanat Sokağı’nda bulunan Huzur Camii önünde İlçe Müftülüğü koordinesinde bir araya gelen STK temsilcileri ve vatandaşlar, Yeni Zelanda’da camiye düzenlenen terör saldırısını kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Burada bir konuşma yapan Cizre İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz, Yeni Zelanda’da cuma namazı esnasında teröristlerce işlenen menfur katliamı ve saldırganları kınadıklarını belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi. Yılmaz, "Yeni Zelanda’daki 49 şehit kardeşimizin yakınlarına, Yeni Zelanda’daki Müslüman kardeşlerimize ve tüm Müslümanlara Cizre’den İslam kardeşleri olarak taziyelerimizi bildiriyoruz. Bilinmelidir ki yapılan bu vahşice saldırı özelde İslam alemine, genelde vicdan ve izan sahibi olan her inançtan insana yapılmıştır. Allah şehit edilen kardeşlerimize rahmet etsin. Allah ecrinizi arttırsın. Rabbim geride kalan ailelerine sabırlar versin. Ezan, dünyanın her yerinden mazlumların parolası, özgürlük sloganıdır. Yoklukla varlık arasındaki çizgisidir. Göz bebeğimiz Mescid-i Aksa’mızın durumunu da yakından takip ediyoruz. Yeni Zelanda’da vahşice yapılan cami katliamı ile birlikte özellikle belirtmek istiyoruz ki insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen, 31 yıl önce gerçekleştirip binlerce mazlum Kürt’ün katledildiği Halepçe katliamını ve dünya üzerinde hala süregelen bütün katliamları en şiddetli dille kınıyoruz. Ayrıca Cizre Şehir Platformu olarak başta ümmet coğrafyası olmak üzere bütün dünya üzerinde insanlığa karşı işlenen ve hala işlenmekte olan suçları unutmadığımızı ve unutturmama azminde olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Huzurun, barışın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin egemen olacağı bir dünya temelinde her türlü insanlık suçuna karşı haklı tepkilerimizi sürekli güncel tutacağımızı belirtmek isteriz. Teröristler tarafından şehit edilen kardeşlerimizi Allah cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin, dünyanın dört bir tarafında mazlumlaşan Müslümanları kafirlere karşı serfiraz eylesin" dedi.


Grup, konuşmaların ardından dağıldı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:21
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