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Korona Virüs Yeni Zelanda'da günlük ilk kez o değeri aştı
Korona Virüs

Yeni Zelanda'da günlük ilk kez o değeri aştı

Kovid-19'un Omicron varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Yeni Zelanda'da, virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana bir günde ilk kez 2 bin 539 yeni vaka kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 09:04:00 -
Yeni Zelanda'da günlük ilk kez o değeri aştı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 17'si yurt dışından dönenler olmak üzere, son 24 saatte 2 bin 539 Yeni Zelandalının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana bir günde ilk kez 2 bin 539 yeni vaka kaydedildiğini duyuran Sağlık Bakanlığı, bundan önceki günlük en yüksek vaka sayısının 18 Şubat 2022'de 1929 kişinin virüse yakınmasıyla ortaya çıktığını açıkladı.

Omicron varyantının etkisiyle son günlerde vaka sayılarının artış gösterdiği ülkede, salgının başladığı günden bu yana Kovid-19'dan toplam 53 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar 31 bin 87 kişi virüse yakalandı.

Kovid-19'a karşı verilen mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda'daki 14 bin 259 aktif vakadan 100 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19'lu hasta bulunmuyor.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 94, tek dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 95.

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