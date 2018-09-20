Yeni Zelanda'da gören bir daha baktı… Kimse ondan gözünü alamadı

Dev denizanasının, sıra dışı renklere sahip olan dev bir jöleyi andırdığını aktaran Adam Dickinson, "Oldukça inanılmazdı ve tanımlayabilmek gerçekten çok güçtü. O (denizanası) neredeyse dev bir kas yığını gibiydi" dedi.

Denizanasının daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemediğini vurgulayan Dickinson, "İlk düşüncem, denizanasına bakmak için koşarak giden çocuklarımın, denizanasına dokunmasına izin vermemekti" sözleri ile yaşadığı anları aktardı.

Dickinson’ın çocuklarının "volkana" benzettiği denizanasının, bulunduğu sırada hayatta olduğu belirtildi.

Fox News’a açıklamalarda bulunan Dickinson, "Onu görmek oldukça şaşırtıcıydı. Öte yandan, bulduğumuz diğer denizanasının da aynı türden olup olmadığını görmek amacıyla onu ters çevirdik ve benzemediğini gördük. Bu kesinlikle farklıydı. Böyle bir şeyi daha önce görmemiştik" yorumunda bulundu.

Oceana isimli kuruluşun aktardığı bilgilere göre, dev denizanası olarak da bilinen Aslan Yelesi denizanası, ortalama bir mavi balinanın büyüklüğüne erişebilirken, ahtapot kolları ise 58 metreye kadar uzaya biliyor.