0553 313 94 23

İstanbul müftüsünden Yeni Zelanda açıklaması: Çanakkale'deki zihniyetin devam ettiğini göstermek istiyorlar

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısı için, "Bize Çanakkale'yi söylüyor. Çanakkale’deki niyeti bugün yeniden gündemimize taşıyarak, bizi tehdit etmeye çalışıyor. Orada 49 masum Müslümanın kanını dünyanın gözleri önünde döküyorlar." dedi.

17 Mart 2019 Pazar 12:07
İstanbul müftüsünden Yeni Zelanda açıklaması: Çanakkale'deki zihniyetin devam ettiğini göstermek istiyorlar

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırı bize Çanakkale'yi söylüyor. Çanakkale’deki niyeti bugün yeniden gündemimize taşıyarak, bizi tehdit etmeye çalışıyor. Orada 49 masum Müslümanın kanını dünyanın gözleri önünde döküyorlar." dedi.

Güngören Hüseyin Kocacık Yavuz Selim Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluşan Yılmaz, İslam tarihinde Bedir, Malazgirt ve Çanakkale'nin dönüm noktası olan savaşlar olduğunu anlattı.

"Bu zihniyetin devam ettiğini dünyaya göstermek istiyorlar"

İslam dünyasının ve tarihinin en önemli zaferlerinden birisinin Çanakkale olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yedi düvelle Çanakkale'ye geldiklerinde bu ülkenin insanları ve bu ümmetin mensupları, sadece Türkler değil Kürtler, Araplar, Çerkesler, Arnavutlar, Boşnaklar Çanakkale'nin geçilmeyeceğini göstermişlerdir. Çanakkale zaferi, Anadolu topraklarındaki birlik ve beraberlik ruhunu gösteren en önemli olaylardan bir tanesidir. Çanakkale düşseydi İstanbul, Anadolu ve topyekün bu coğrafya belki de elimizden çıkma ihtimali ile karşı karşıya kalacaktı. Cuma günü Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırı bize Çanakkale'yi söylüyor. Çanakkale’deki niyeti bugün yeniden gündemimize taşıyarak, bizi tehdit etmeye çalışıyor. Orada 49 masum Müslümanın kanını dünyanın gözleri önünde döküyorlar. Bu zihniyetlerinin hala devam ettiğini dünyaya göstermek istiyorlar. Yazılanlar gözlerinin Türkiye’nin, İstanbul’un, Çanakkale’nin üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Çanakkale ruhu ile yeniden ayağa kalkmak ve bu toprakların sahibi, maliki olduğumuzu ve ebediyete kadar kimsenin bu coğrafyadan bizi çıkarmaya gücünün yetmeyeceğini aleme göstermemiz gerekiyor.''

Programa İstanbul Müftü Yardımcıları Musa Bilgiç ve Veysel Işıldar ile Güngören Müftüsü Yunus Bıçakçı da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:07
  1. Hasan Kamil Yılmaz
  2. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz
  3. Yeni Zelanda
  4. Çanakkale

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te ''torbacı'' operasyonu
    1. Gaziantep'te ''torbacı'' operasyonu
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün de..
    3. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    4. Demirle tutturulan jeneratörü kağıt..
    5. Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu:..
    6. İstanbul'da facia: 2 defineci göçük..
    7. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    8. HAK-İŞ Başkanı Arslan, Çanakkale Deniz..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale..
    10. Batman’da Uluslararası Yarı Maraton..
    11. Kaymakam Öztürk’ten ’18 Mart’ mesajı
    12. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda'da kritik..
    13. "Yeni Zelanda'da, Çanakkale'deki..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    15. "Kars'ı hiçbir zaman İstanbul'dan..
    16. (Özel) Koç boynuzunun rengarenk tarağa..
    17. Kocaeli’de sahil yolları aydınlandı
    18. İzmit’te ayda 150 ton cam toplanıyor
    19. Gevaş’ta 3 kilo 179 gram uyuşturucu..
    20. 4 ahıra çığ düştü, onlarca hayvan..
    21. İzmit’e bir park daha açıldı
    22. Balyonoz Koyu hizmete açıldı
    23. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    24. Fenerbahçe, Ersun Yanal ile Kadıköy'de..
    25. RedBull BC One’da dünya finali..
    26. "İran'ın 9 milyon konuta ihtiyacı var"
    27. Tünel inşaatındaki göçükte yaşamını..
    28. Konya’da Çanakkale Zaferi’nin 104...
    29. Meghan McCain’den Trump’a: “Kimse..
    30. Caner Erkin Fenerbahçe'ye doğru
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu