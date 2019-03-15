Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda ölü var

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor. Yeni Zelanda Başbakanı saldırıya ilişkin ilk etapta üç kişinin gözaltına alındığını açıklayarak, "Yeni Zelanda'nın en karanlık günü" dedi. Türkiye'nin Yeni Zelanda Büyükelçisi Ahmet Ergin, son dakika bilgisine göre, gözaltına alınanların sayısının biri kadın 4'e yükseldiğini duyurdu. Ancak şu an için toplam kaç saldırgan olduğu bilinmiyor.



Kentin Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi.

Russia Today, kaynakların şu an için en az 27 ölü olduğunu söyledikleri iddiasında bulundu.

Gözaltına alınan saldırganların araçlarında çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, Yeni Zelanda saldırısını kınadı.

Kalın, "Yeni Zelanda #Christchurch'te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir." ifadelerini kullandı.







Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

"Her yerde ölen insanlar gördüm"

Yerel basında yer alan haberlere göre, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, siyah giyinmiş bir adamın Al Noor Camisi'ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını, saldırganın, güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etti. Peneha, camidekilere yardım etmek için girdiği sırada "her yerde ölen insanlar" gördüğünü belirtti.

Görgü tanıkları, Linwood Camisi'ndeki saldırganın kamuflaj giysi giydiğini ve motorsiklet kaskı taktığını söylerken, silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

Görgü tanığı Ahmet el Mahmud ise, Al Noor Camisi'ndeki saldırganı, beyaz tenli, sarışın, kısa boylu ve şapka takıp koruyucu yelek giyen biri olarak tanımladı.

Ölen veya yaralananlar arasında Türk yok

Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedilirken, 6 kişinin hemen hastanelere aktarıldığını, 2 kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.



Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.

Habertürk canlı yayınına bağlanan Ahmet Ergin, operasyonların sürdüğünü, operasyonlara etkisi olmaması adına resmi bir açıklama yapılmadığını, ilk ulaşan bilgilerin kaynaklara göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği yönünde olduğunu, ancak bu sayının 30 civarına yükseldiğini, 40-50 yaralı olduğunu belirttiklerini ifade ederken, yine bu sayıların resmi kaynaklardan olmadığını, Yeni Zelanda'da daha önce benzer bir saldırı olmadığını belirtti.

Operasyonların sürdüğünü açıklayan Yeni Zelanda Emniyet Müdürü Mike Bush, hayatını kaybedenlerini sayısı ve kimliği hakkında herhangi bir bilgi paylaşımda bulunmayacaklarını söyledi. Saldırının ardından şehirde okullar tatil edilirken yollar kapatıldı. Hastanelerin sadece acil servislerinin hizmet verdiği kente, güvenlik birimlerinin alarma geçirildiği belertildi

CANLI YAYIN AÇARAK SALDIRI DÜZENLEDİ

Kamuflaj desenli mont giyen, sarışın bir saldırganın görüntüleri de basına yansımaya başladı. Camiye saldırısı sırasında Facebook'ta canlı yayın başlatan saldırganın görüntülerde camiye girerek cemaati taradığı, bu esnada müzik dinlediği ve 5 silah kullandığı, silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor.

İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Silahların üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimleri yer alıyor.

Saldırganın 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı. Bu manifestoda Türklerle ilgili bir kısım da yer alıyor ve burada;

"Topraklarınızda barış içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında... Ama Boğaz'ın Batı yakasında herhangi bir yerde yaşamayı dener, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz ve hamamböceği gibi topraklarımızdan atacağız.

Konstantinopolis'e (İstanbul'a) gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya, minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak" ifadeleri yer alıyor.