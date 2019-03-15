Yeni Zelanda'da camiye saldıran terörist Brenton Tarrant kimdir?

Yeni Zelanda'da Cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti. Terör saldırısını düzenleyen kişinin Müslüman ve Türk düşmanı olduğunu söyleyen terörist Brenton Tarrant olduğu öğrenildi. Peki Brenton Tarrant kimdir? Brenton Tarrant hangi ülke vatandaşı?

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch’ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından cuma namazı esnasında terör saldırısı gerçekleştirildi. Terör saldırılarıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırganlardan birinin Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant olduğunu belirtti.

Saldırganlardan biri, İskoç bir aileden gelen, Avustralya'da doğan 28 yaşındaki Brenton Tarrant.

'Teröristlerin hiçbiri güvenlik birimlerinin takip listesinde yoktu'

Ülkedeki tehdit seviyesinin düşükten yüksek düzeye çıkarıldığını ifade eden Ardern, saldırıyı düzenleyen teröristlerden hiçbirinin güvenlik birimlerinin takip listesinde olmadığını belirtti. Ardern, saldırının ardından yaptığı açıklamada ise "Ölümler ve yaralılar hakkında bu aşamada herhangi bir onay veremesem de söyleyebileceğim şey bunun Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri olduğu açık. Açıkçası, burada olanlar, olağanüstü ve benzeri görülmemiş bir şiddet eylemidir." demişti. Katliama müzik dinleyerek ve 5 otomotik silahla giden terörist Brenton Tarrant- saldırı anını sosyal medyadan canlı yayınladı. 74 sayfalık manifestosunda Türkleri de tehdit eden saldırgan, İskoç asılllı Avustralyalı terörist Brenton Tarrant yayımladığı manifestosunda 2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'ten ilham aldığını belirtti. Anders Behring kimdir? Anders Behring Breivik, Norveçli katil. Tarihe 2011 Norveç saldırıları olarak geçen, 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 242 kişinin ise yaralandığı terör eylemlerini gerçekleştiren bir diğer ırkçı teröristtir.

Camiye saldıran Avustralyalı terörist Brenton Tarrant

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız" ifadelerine yer verdi. Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

Terörist Brenton Tarrant, Türkleri de tehdit etmiş

İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Saldırganın, kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı. Tarrant'ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor. "Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş: "Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"

Saldırgan terörist camiyi neden hedef seçti?

Saldırıdan hemen sonra sosyal medyadan canlı yayına devam eden saldırdan, saldırıyı aslında Christchurch’ün yaklaşık 30 kilometre güneybatısında bulunan bir kasabadaki camiye yapmayı planladığını belirtiyor. Fakat bu Al Noor ve Linwood camilerinin kiliseden dönüşürüldüğünü fark edince bunun bir saygısızlık olduğunu düşündüğü için buraya yaptığını belirtiyor.