0553 313 94 23

Yeni Zelanda’da camilere saldıran terörist hakim karşısında

Christchurch’teki Nur ve Linwood Camilerinde katliam yapan terörist ilk duruşmasına çıktı

05 Nisan 2019 Cuma 05:22
Yeni Zelanda’da camilere saldıran terörist hakim karşısında
MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerinde 50 kişiyi katleden, 50 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant’ın Christchurch Yüksek Mahkemesindeki ilk duruşması yapıldı.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre ülkenin en yüksek güvenlikli Auckland Hapishanesi’ndeki tek kişilik hücresinde tutulan 28 yaşındaki terörist Tarrant, duruşmaya görüntülü bağlandı.

Duruşmaya, ülkedeki Müslümanların yanı sıra üst rütbeli emniyet yetkilileri ve dünyanın farklı ülkelerinden gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. Terörist Tarrant, tutulduğu hapishanede mahkeme ile görüntülü bağlantı yapılacak bölümde gri hapishane kıyafetleri içinde ve elleri kelepçeli yer aldı.

Silahlı polislerin mahkeme dışında tedbir aldığı duruşma esnasında sakin görünen teröristin, hakimi ve avukatları görebildiği ancak duruşmayı izleyenleri göremediği bildirildi.

Christchurch Yüksek Mahkemesi Hakimi Cameron Mander, 50 ayrı cinayet ve 39 da cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanmasına karar verilen teröristin 14 Haziran’daki duruşmaya kadar Auckland Hapishanesi’nde tutuklu kalmasına hükmetti.

-Hakim, zihinsel sağlık raporu istedi

Mahkeme Hakimi Mander, teröristin yargılanmaya hazır olup olmadığına karar vermek için iki ayrı zihinsel sağlık değerlendirmesine tabi tutulmasına da karar verdi.

İstediği zihinsel sağlık testlerinin normal prosedürler gereği olduğunu vurgulayan Hakimi Mander, bundan başka bir anlam çıkartılmaması gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch’teki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 05:22
  1. Nur ve Linwood
  2. terör saldırısı
  3. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK, CHP'nin Beyoğlu itirazını reddetti
    1. YSK, CHP'nin Beyoğlu itirazını reddetti
    2. AK Parti'den gece yarısı İstanbul..
    3. İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma..
    4. Yeni Zelanda’da camilere saldıran..
    5. ABD durmuyor! PKK'ya gönderdi
    6. HDP'nin kutlama programında skandal..
    7. New York'ta ''Mueller raporu''..
    8. Malezya'da bisiklet heyecanı
    9. "Venezuela krizi 1 milyondan fazla..
    10. Yeni Zelanda’da camilere saldıran..
    11. Atatürk Havalimanı’nın "büyük göçü"..
    12. İlk tırlar İstanbul Havalimanı'nda
    13. "Nijer'deki Boko Haram saldırılarında..
    14. Fas, Guterres'in Batı Sahra'ya ilişkin..
    15. Atatürk Havalimanı’ndan yola çıkan ilk..
    16. YSK Yalova’da oyların yeniden sayımını..
    17. İstanbul’da 45 saat sürecek ‘Büyük..
    18. Kuşadası Ticaret Odası, Ukrayna..
    19. Kuşadası’nda Pazar günü 5 saat..
    20. İstanbul'da "Büyük Göç" başladı
    21. (ANKARA) YSK Başkanı Sadi Güven:..
    22. "11 bin olan oyumuz 12 bin 300'e..
    23. THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan..
    24. Assange'ın "Ekvador Büyükelçiliğinden..
    25. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram..
    26. Atatürk Havalimanı’nda büyük taşınma..
    27. Odunlukta çıkan yangın, sıçradığı evi..
    28. İstanbul Havalimanı’nı büyük göçü..
    29. YSK Yalova’da İl Seçim Kurulu kararını..
    30. A Milli Kadın Hentbol Takımı’nda hedef..
    ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    AK Parti İstanbul'da son durumu açıkladı
    AK Parti İstanbul'da son durumu açıkladı
    CHP itiraz ettiğine bin pişman! Cumhur İttifakı'nın oyları arttı
    CHP itiraz ettiğine bin pişman! Cumhur İttifakı'nın oyları arttı
    AK Parti'den flaş açıklama: Makas daralıyor! Artıya geçmeye çok az kaldı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Makas daralıyor! Artıya geçmeye çok az kaldı!
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    CHP ve İmamoğlu'nun adaletten kaçma telaşı!
    CHP ve İmamoğlu'nun adaletten kaçma telaşı!
    Sol cenahtan flaş itiraf: Seçimi biz kaybettik
    Sol cenahtan flaş itiraf: Seçimi biz kaybettik