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Yeni Zelanda’da bulunan Dunedin Havalimanı, şüpheli paket alarmı nedeniyle kapatıldı.

IHAAW125257-ASA/17-03-2019- Yeni Zelanda’da bulunan Dunedin Havalimanı, şüpheli paket alarmı nedeniyle kapatıldı.

17 Mart 2019 Pazar 12:58
Yeni Zelanda’da bulunan Dunedin Havalimanı, şüpheli paket alarmı nedeniyle kapatıldı.

IHAAW125257-ASA/17-03-2019- Yeni Zelanda’da bulunan Dunedin Havalimanı, şüpheli paket alarmı nedeniyle kapatıldı.17.03.2019 12:52:57TSINNNN

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:58
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