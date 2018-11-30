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Yeni Zelanda'da balina ölümleri artıyor

Ülkede bir hafta içerisinde karaya vurarak telef olan balina sayısı 206'ya yükseldi

30 Kasım 2018 Cuma 13:27
Yeni Zelanda'da balina ölümleri artıyor

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda'da geçen hafta sonunda Stewart Adası sahilinde 145, Northland'da 10 balinanın telef olmasının ardından bugün de Chattam Adaları'nda 51 pilot balinanın öldüğü bildirildi.

Yeni Zelanda Koruma Dairesi (DOC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Perşembe gecesi henüz bilinmeyen bir nedenle Chattam Adaları'nın Owenga kasabası yakınlarındaki Hanson Körfezi'nde 80 - 90 balina kıyıya vurdu. Balinalardan 30 - 40'ı denize geri dönerek kurtulmayı başarırken, 51 pilot balina telef oldu.

DOC Chatham Adaları Operasyon Müdürü Dave Carlton, telef olan balinaları bulduklarında zaten 50'sinin ölmüş olduğunu, sadece birinin hayatta kaldığını belirterek, "Bu balinayı kurtarma şansımız yoktu. Ne yazık ki ötenazi kararı verildi. Üzülerek bu kararı almak zorunda aldık. Yapılabilecek en insani şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Chattam Adaları'nda 51 pilot balinanın telef olmasıyla Yeni Zelanda'da bir hafta içinde telef olan pilot balina sayısı 206'ya çıktı.

- Balinaların neden karaya vurduğu tam olarak bilinmiyor

Yeni Zelanda kıyılarında geçmiş yıllarda da sıklıkla yaşanan balinaların karaya vurmasının nedeni tam olarak bilinmiyor ancak memelilerin seyrüsefer hatası, denizlerdeki coğrafi özellikler, suların hızla yükselip düşmesi (gel-git), şiddetli hava koşulları, balinaların bir avcı tarafından kovalanması, avlarını sığ sulara kadar kovalaması ve gruplarındaki hasta bir balinayı korumaya çalışmaları bu durumu tetikleyen faktörler arasında sayılıyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:27
  1. pilot balina
  2. Yeni Zelanda

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