Yeni Zelanda’da 2 küçük uçak havada çarpıştı Yeni Zelanda’da 1’i eğitim uçağı olmak üzere 2 küçük uçak mahalli havaalanına inişe geçtiği sırada çarpıştı.

Yeni Zelanda’da 1’i eğitim uçağı olmak üzere 2 küçük uçak mahalli havaalanına inişe geçtiği sırada çarpıştı. Uçaklardaki pilotlar hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda’da havada çarpışan 1’i eğitim uçağı olmak üzere 2 küçük uçaktan birinde bulunan 4 paraşütçü uçakların çarpışmasından kısa bir süre önce atlayarak kurtuldu. İnişe geçmeye çalışan bir helikopter de kazaya karışmaktan kaçarak kurtuldu.

Polis, uçakların çarpıştıktan hemen sonra Masterton yakınlarındaki Hood Aerodrome’un güney kesiminde yere çakıldığını söyledi. Uçaklardan 1’inin Skydive Wellington’a diğerinin ise Wairarapa Aero Club’e ait olduğu kaydedildi.

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