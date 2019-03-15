Yeni Zelanda'da 2 camiye saldırı Avustralya Başbakanı Scott Morrison:- "Haber beni dehşete düşürdü"

MELBOURNE (AA) – Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı esnasında yapılan saldırı karşısında "dehşete" düştüğünü açıkladı. Morrison, resmi twitter üzerinden hesabından Yeni Zelanda'daki camilere yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Morrison paylaşımında, "Yeni Zelanda Christchurch'teki ciddi silahlı saldırı haberleri beni dehşete düşürdü. Durum hala gelişiyor ama düşüncelerimiz ve dualarımız Kivi (Yeni Zelandalılara verilen ad) kuzenlerimizle birlikte." ifadelerini kullandı. Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood camilerine Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu açıklanmıştı.

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