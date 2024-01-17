Yeni Zelanda ülkesi! Skandal ortalığı fena karıştırdı! Tüm dünyaya şok: Mülteci milletvekili ile ilgili hırsızlık iddiası

Polisten yapılan açıklamada, Yeşiller Partisi'nin adalet ve dış ilişkiler sözcüsü milletvekili Golriz Ghahraman'ın "iki hırsızlık suçlamasıyla Auckland Bölge Mahkemesine çıkarılmak üzere mahkemeye çağrıldığı" belirtildi. Güvenlik güçleri mahkeme celbinin, 21 ve 23 Aralık 2023 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen hırsızlık olayları ile ilgili olduğunu belirtti. 1 Şubat'ta mahkemeye çıkması beklenen politikacı hırsızlık iddialarını kabul etti ve istifa ederek bir özür mesajı paylaştı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

"İşimle ilgili stresler beni tamamen karakterimin dışında davranmaya itti" diyen İran asıllı politikacı, "İnsanlar haklı olarak seçilmiş temsilcilerinden en yüksek standartlarda davranışlar beklemeli. Ben yetersiz kaldım. Özür dilerim." dedi. Ghahraman, hırsızlık olaylarıyla ilgili, "Bu açıklayabileceğim bir davranış değil çünkü hiçbir şekilde mantıklı değil ve tıbbi değerlendirmeden sonra iyi olmadığımı anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partisi'nden yapılan açıklamada da Ghahraman'ın sorumluluğu üstlendiği ve özür dilediği vurgulandı.

Parti yetkilileri, "Golriz, seçildiği günden bu yana neredeyse sürekli olarak cinsel şiddet, fiziksel şiddet ve ölüm tehditlerine maruz kaldı. Zaten oldukça stresli bir durumda bu düzeyde bir tehditle yaşıyorsanız, bunun sonuçları da olacaktır." açıklamasını yaptı. 42 yaşındaki Ghahraman, İran-Irak savaşından sonra Yeni Zelanda'ya sığınan İran doğumlu, Oxford eğitimli bir insan hakları avukatı.

Kendisi 2017 yılında Yeni Zelanda parlamentosuna seçilen ilk mülteci oldu. Ghahraman aynı zamanda İsrail-Hamas çatışmasında ateşkesi savunan ülkenin önde gelen politikacılarından biri.

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