  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pirinç olmazsa ise bulgur yedirecekler! ''Mecbur kalmadıkça zam yapmıyoruz''

‘Torpil’ dönünce böyle oldu! İşte İETT'nin sadece 1 günlük zararı

Mezhepçi İran Pakistanlı Sünnileri katletmişti: Pakistan İran'ı vuracak!

Rusya, Türkiye ile ilgili doğalgaz gelişmesini duyurdu: Geliyorlar

Ne güneş enerjisi var ne de elektrik! İmamoğlu'nun bir vaadi daha patladı

Kötü haber geldi! Havayolları devi iflas etti

Akaryakıt devi Shell’den tüm Türkiye’yi şaşkına çeviren karar! Apar topar duyurdular! Herkes şokta

Boğaza nazır lokantanın ücreti belediyeden mi? Fatih, Ekrem'in önünde ezilip büzüldü

Katar’dan dünyayı şok eden hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bugün başlayacağı açıklandı

Meral Akşener'den CHP'ye zehir zemberek sözler! DEM Parti ile el sıkışın
Dünya Yeni Zelanda ülkesi! Skandal ortalığı fena karıştırdı! Tüm dünyaya şok: Mülteci milletvekili ile ilgili hırsızlık iddiası
Dünya

Yeni Zelanda ülkesi! Skandal ortalığı fena karıştırdı! Tüm dünyaya şok: Mülteci milletvekili ile ilgili hırsızlık iddiası

Yeniakit Publisher
2024-01-17 20:46:00 - 2024-01-17 20:52:47
Yeni Zelanda ülkesi! Skandal ortalığı fena karıştırdı! Tüm dünyaya şok: Mülteci milletvekili ile ilgili hırsızlık iddiası

Yeni Zelanda'nın "ilk mülteci milletvekili" Golriz Ghahraman bir anda dünya gündemine oturdu: lüks mağazalarda hırsızlık yaptığı iddiaları üzerine istifa etti. İran asıllı politikacı hırsızlık iddialarını kabul ederek, itiraf etti! Yeni Zelanda'nın 'ilk mülteci milletvekili' hırsızlıktan yargılanacak

Polisten yapılan açıklamada, Yeşiller Partisi'nin adalet ve dış ilişkiler sözcüsü milletvekili Golriz Ghahraman'ın "iki hırsızlık suçlamasıyla Auckland Bölge Mahkemesine çıkarılmak üzere mahkemeye çağrıldığı" belirtildi. Güvenlik güçleri mahkeme celbinin, 21 ve 23 Aralık 2023 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen hırsızlık olayları ile ilgili olduğunu belirtti. 1 Şubat'ta mahkemeye çıkması beklenen politikacı hırsızlık iddialarını kabul etti ve istifa ederek bir özür mesajı paylaştı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
"İşimle ilgili stresler beni tamamen karakterimin dışında davranmaya itti" diyen İran asıllı politikacı, "İnsanlar haklı olarak seçilmiş temsilcilerinden en yüksek standartlarda davranışlar beklemeli. Ben yetersiz kaldım. Özür dilerim." dedi. Ghahraman, hırsızlık olaylarıyla ilgili, "Bu açıklayabileceğim bir davranış değil çünkü hiçbir şekilde mantıklı değil ve tıbbi değerlendirmeden sonra iyi olmadığımı anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partisi'nden yapılan açıklamada da Ghahraman'ın sorumluluğu üstlendiği ve özür dilediği vurgulandı.

Parti yetkilileri, "Golriz, seçildiği günden bu yana neredeyse sürekli olarak cinsel şiddet, fiziksel şiddet ve ölüm tehditlerine maruz kaldı. Zaten oldukça stresli bir durumda bu düzeyde bir tehditle yaşıyorsanız, bunun sonuçları da olacaktır." açıklamasını yaptı. 42 yaşındaki Ghahraman, İran-Irak savaşından sonra Yeni Zelanda'ya sığınan İran doğumlu, Oxford eğitimli bir insan hakları avukatı.
Kendisi 2017 yılında Yeni Zelanda parlamentosuna seçilen ilk mülteci oldu. Ghahraman aynı zamanda İsrail-Hamas çatışmasında ateşkesi savunan ülkenin önde gelen politikacılarından biri.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23