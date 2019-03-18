Yeni Zelanda, terör saldırısıyla ilgili devlet görevlilerini soruşturacak

ANKARA (AA) - Yeni Zelanda'da hükümeti, Christchurch kentindeki iki camiye yönelik terör saldırısının ardından, istihbarat ve güvenlik kurumlarının terörist Brenton Tarrant hakkında önceden bilgi sahibi olup olmadıklarıyla ilgili soruşturma açacak.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Jacinda Ardern, Al Noor ve Linwood camilerine yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında devlet görevlilerinin ihmali bulunup bulunmadığının soruşturulacağını kaydetti.

Öte yandan olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Yeni Zelanda Emniyet Müdürü Mike Bush, yaptığı açıklamada Avustralyalı teröristin eylemi tek başına gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını ancak planlama aşamasında herhangi bir yardım veya destek alıp almadığının araştırıldığını kaydetti.

Güvenlik güçleri Tarrant'ın ikamet ettiği Christchurch'ün 350 kilometre güneyindeki Dunedin şehrindeki evinde arama yaptı.

Teröristin vatandaşı olduğu Avustralya'da da güvenlik güçleri, Tarrant'ın ablasının Sidney'in kuzeyindeki evine baskın düzenledi.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında, Al Noor ve Linwood camilerine on dakika arayla düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.











