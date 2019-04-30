Yeni Zelanda alarma geçti! Halka uzak durun çağrısı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Phillipstown bölgesi civarında polisin ve bomba imha ekiplerinin bir olaya müdahale ettiği bildirildi.

Polis, kenttekilere olay yerinden uzak durma çağrısı yaptı. Olayın detayları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Olay yerinde 20 kadar polis aracının bulunduğu bilgisi var.

Gözaltı var

Kentteki bir evde bulunan şüpheli cismin ardından bomba imha ekipleri olay yerine çağrıldı. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.