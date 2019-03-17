Yeni Zelanda şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Yeni Zelanda’da kılınan Cuma namazı sırasında yaşanan saldırı sonucu şehit olan 49 Müslüman için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ereğli Ali Molla Camiinde kılınan gıyabi cenaze namazına AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, İlçe Başkanı Fatih Çakır, Belediye Meclis Üyeleri ve adayları ile Gençlik Kolları ve partililer ile vatandaşlar katıldı. Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından yapılan saldırıyı şiddetle kınayan AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, Yeni Zelanda Nur Camii’nde Cuma namazını idrak eden Müslümanlara yapılan terör saldırısı sonucu 49 Müslüman’ın şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Olayın dünyada artmakta olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olduğunu belirten Şahin, yaşanan bu acı durum nedeniyle tüm Müslüman alemine başsağlığı diledi.