Mescid-i Aksa'da Yeni Zelanda şehitleri için gıyabi cenaze namazı

Mescid-i Aksa'da bugün okunan cuma hutbesinde, İsrail'le son dönemde yakınlaşma yoluna giden Arap ülkelerine uyarıda bulunuldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma hutbesini, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin okudu.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın işgal altında olduğunu vurgulayan Şeyh Hüseyin, Aksa'nın her gün işgal güçlerinin postallarıyla kirletildiğine dikkati çekti.

Arap ülkelerinin İsrail ile yakınlaştığına işaret eden Şeyh Hüseyin, "Mescidimiz işgal altındayken ve işgalcilerin postallarıyla kirletiliyor iken nasıl olur da onlarla yakınlaşırsınız?" ifadesini kullandı.

Filistinli Müslümanlara uyarı

Şeyh Hüseyin, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve bölünmeyeceğini vurgularken Filistinlilere de "İsrail'in provokasyonlarına gelmemeleri" çağrısında bulundu.

Kudüs ve Filistin Müftüsü ayrıca, bugün Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terörist saldırıyı da kınayarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Yeni Zelanda'daki katliamda öldürülenler için gıyabi cenaze namazı

Öte yandan Yeni Zelanda'daki terörist saldırıda hayatını kaybedenler için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazının ardından Şeyh Yusuf Ebu Suneyne tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazı sonrasında Yeni Zelanda'daki katliamda hayatını kaybedenler için toplu dua edildi.

Harem-i Şerif'ten uzaklaştırma cezası verilen Filistinlilerle dayanışma

Öte yandan onlarca Filistinli de cuma namazını İsrail polisinin Harem-i Şerif'ten uzaklaştırma cezası verdiği Filistinlilerle dayanışma için Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 40 binden fazla kişinin bugün Harem-i Şerif'te cuma namazı kıldığı belirtildi.