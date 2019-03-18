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Yeni Zelanda saldırısının Pakistanlı kurbanlarından geriye hikayeleri kaldı

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında teröristi durdurmaya çalışırken vurulan Pakistanlı Naim Raşid'in annesi cenazeye katılmak için vize verilmesini istiyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:16
Yeni Zelanda saldırısının Pakistanlı kurbanlarından geriye hikayeleri kaldı

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında terörist Brenton Tarrant'ı durdurmaya çalışırken vurulan Naim Raşid'in Pakistan'da yaşayan annesi, oğlu ve torununun cenaze törenine katılmak için Pakistan ve Yeni Zelanda makamlarından vize çıkarılmasını istiyor.

Christchurch kentindeki terör saldırılarında 9 vatandaşını kaybeden Pakistan'da ölenlerin hikayeleri ortaya çıkmaya başladı.

Medyada yer alan haberlere göre, saldırgan Tarrant'ı durdurmaya çalışırken vurulan Raşid ile en büyük oğlu Talha Raşid, 2009'dan bu yana Yeni Zelanda'da yaşıyor. Bankacı olarak bu ülkeye giden Raşid'in doktorasını tamamladıktan sonra öğretmenlik yaptığı, oğlunun ise birkaç ay önce mühendislik fakültesinden mezun olduğu belirtildi.

Eşi ve üç oğluyla Christchurch'te yaşayan Raşid'i anlatan Pakistan'ın Abbottabad kentinde yaşayan yakınları, Raşid'in Pakistan'ın sorunlarının çözümü için fikir ürettiğini, eski siyasetçi Amna Sardar'ın da kuzeni olduğunu söyledi.

Akrabaları, yeni işe giren oğlu Talha'yı evlendirmek isteyen Raşid'in yakın zamanda Pakistan'a gelmek istediğini de ifade etti.

Annesi Baidaar Aapa ise cenaze töreni Christchurch'te düzenlenecek oğlu ve torununu son kez görebilmek için Pakistan ve Yeni Zelanda makamlarından vize çıkarılması için destek istedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, saldırganı durdurmaya çalışırken hayatını kaybeden Raşid'e ulusal onur ödülü verileceğini açıklamıştı.

- Ailesini yanına alacaktı

Saldırıda hayatını kaybeden diğer Pakistanlı 34 yaşındaki Cihandad Ali, 5 yıldır ayrı olduğu eşi ve üç çocuğunu yanına almaya hazırlanıyordu.

Pakistan'a 23 Mart'ta gelip ailesini Yeni Zelanda'ya götürmeyi planlayan Ali hakkında konuşan iş arkadaşları, Ali'nin Lahor'da eşiyle telefonda konuştuktan sonra cuma namazına bir saat kala işten ayrıldığını ve bir gün sonra ise hastanede öldüğü haberini aldıklarını söyledi.

Dr. Harun Mahmud da Pakistan'da iki üniversite bitirdikten sonra Yeni Zelanda'da akademisyen olarak göreve başlamıştı. Lincoln Üniversitesinde çalıştıktan sonra 2017'de Canterbury Üniversitesine geçen Mahmud, burada direktör olarak görev yapıyordu.

Mahmud'un 11 ve 13 yaşında iki çocuğu bulunuyor.

- Anne, baba ve oğul aynı camide can verdi

Saldırının ardından kayıp olduğu açıklanan Zişan Rıza, babası Gulam Hüseyin ve annesi Karam Bibi'nin ölüm haberi saldırıdan 2 gün sonra geldi.

Nur Camisi'nde cuma namazına giden aile, burada beraber can verdi.

Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlıların sayısının dokuz olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, kayıp olduğu belirtilen üç kişinin daha öldüğünün duyurulmasıyla ölen Pakistanlı sayısının dokuza yükseldiğini söyledi.

Ölen Pakistanlıların isimleri Süheyl Şahid, Lahorlu Cihandad Ali, Karaçili Sayid Ahmed, İslamabadlı Harun Mahmud, Abbottabatlı Naim ve Talha Şahid ile aynı aileden Zişan Rıza, babası Gulam Hüseyin ve annesi Karam Bibi şeklinde sıralandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:16
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